وزيرة التضامن تُدلي بصوتها فى الانتخابات بـ«الأورمان النموذجية»

أدلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الأورمان النموذجية.



وأكدت «والى»، فى تصريحات لها، حرصها على المشاركة فى العملية الانتخابية، متمنية أن تشهد اﻻنتخابات مشاركة واسعة من المصريين لاختيار رئيس مصر القادم.



وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

