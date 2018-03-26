تفاصيل لقاء سعد الدين إبراهيم بالسفير الإسرائيلي في القاهرة

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، إنه التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة منذ شهر تقريبًا، لمناقشته والتعرف على تفاصيل زيارته الأخيرة إلى تل أبيب.



وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السفير الإسرائيلي طلب منه بحث إمكانية أخذ شباب مصري إلى تل أبيت في زياراته اللاحقة كنوع من التعرف وتوثيق العلاقات الشعبية بين البلدين.



ولفت إلى أنه أكد للسفير الإسرائيلي بحث الأمر، عن جدية، على الرغم من تركه التدريس بالجامعة الأمريكية التي كان يصطحب طلابها معه خلال الزيارات.