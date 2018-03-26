أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، انتظام العملية الانتخابية في المحافظات، موضحًا أن غرفة عمليات الوزارة لم تتلقى أي أزمات حتى الآن.



وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباح اليوم، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.



وأدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة صباح اليوم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.