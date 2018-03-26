موسكو تتهم أمريكا وبريطانيا بالتورط في اغتيال الجاسوس الروسي

اتهمت الخارجية الروسية بريطانيا بأنها تضع قنبلة موقوتة في العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب حملة التضامن الأوروبي معها وطرد العديد من دول الاتحاد لدبلوماسيين روس ردًا على تورط موسكو في محاولة اغتيال عميل روسي مزدوج في موسكو.



وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو كانت مستعدة لطرد الدول الأوروبية للدبلوماسيين الروس، متهمة قوى أمريكية وبريطانية وراء حادث سالزبوري، وذلك حسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وهددت الخارجية بأنهم سيردون بحق كل دولة قامت بطرد دبلوماسيين روس.



وأعلن أكثر من 10 دول أوروبية، اليوم، عن طرد دبلوماسيين روس تضامنًا مع بريطانيا ضد روسيا.