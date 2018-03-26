«براءة من الإرهاب».. أهالى مُفجرى الكنائس ينتخبون السيسى بقنا

شهدت قريتي «المخادمة والشويخات» التى تتبع الأشراف البحرية بمركز قنا، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أدلت أُسر الخلية الإرهابية المتهمة في تفجيرات كنائس الإسكندرية وطنطا، أمس الإثنين، بأصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2018.



أهالى وأسر الإرهابيين خرجوا، أمس، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وصوّتوا لمصلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل فترة رئاسية ثانية، وذلك بحسب مصادر أهلية لـ"الدستور".



المصادر أضافت أن زوجات بعض الإرهابيين خرجن للتصويت في الانتخابات لمصلحة الرئيس السيسي، وفي أيديهم أعلام مصر من أجل المشاركة في الماراثون الانتخابي، وذلك بحسب شهود عيان في عدد من اللجان الانتخابية المخصصة للاقتراع.



وأكدت المصادر، أن أسرة قائد الخلية الإرهابية، عمرو سعد، والمعروف بـ"شيطان قنا" المتهم بتفجيرات الكنائس، خرجت للتصويت في الانتخابات وأدلت بصوتها للسيسي، وذلك على أنغام أغنية بشرة خير أمام اللجان الانتخابية.



فيما خرج أهالى قرية عزبة سعيد التابعة لمركز قنا، مسقط رأس الإرهابي محمد بركات حسن، للتصويت في الانتخابات، وأعطوا أصواتهم بالكامل للرئيس السيسي.



كانت وزارة الداخلية أعلنت، في الثاني عشر من شهر أبريل لعام 2017 الماضي، عن أسماء 15 عنصرا إرهابيا، من أعضاء بؤرة إجرامية، انبثقت منها خلايا إرهابية ارتكتبت عمليات إرهابية عديدة منها الهجوم على كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

