تكاتك لنقل الناخبين مجانا الي اللجان الانتخابية بالحوامدية.. «صور»

قام النائبان عصام إدريس والدكتور إبراهيم حمودة، أعضاء مجلس النواب بدائرة الحوامدية، بتوفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين إلي مقرات التصويت باللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وأعرب المواطنون عن سعادتهم في المشاركة بهذا الحدث التاريخي، مؤكدين علي ضرورة الاحتشاد علي صناديق الاقتراع والنزول للإدلاء بأصواتهم.



كما قامت شركة تكرير السكر بمدينة الحوامدية بالدفع بعدد من العاملين لديها لمساعدة الناخبين في عمليات التصويت ومساعدتهم علي معرفة أرقام لجانهم الانتخابية أمام مقار الانتخابات بشكل تطوعي.



وفتحت اللجان الانتخابية بمركز مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة منذ صباح اليوم الإثنين والبالغ أعدادها 20 لجنة انتخابية في 10 مدارس أبواب التصويت في مارثون انتخابات الرئاسة التي انطلقت صباح اليوم.