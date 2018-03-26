وزير الداخلية: سنواجه أي محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية

يتابع اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، مع مديري الأمن ومساعديه، انتظام الخدمات الأمنية وانتشار قوات التدخل السريع وعناصر العمليات الخاصة المكلفة بتأمين المواطنين والمقار الانتخابية تنسيقا مع القوات المسلحة.



وأجرى وزير الداخلية، متابعة مع كافة غرف العمليات بالمديريات الخدمات بالشوارع، وشدد وزير الداخلية على القوات بالتعامل بكل حسم وقوة مع الخارجين على القانون، مؤكدا أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.



ووجه وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.. كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى.



ووجه عبدالغفار بتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.



وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

