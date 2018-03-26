شيخ الأزهر عقب الإدلاء بصوته: الشعب المصري على قدر المسئولية

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن على المصريين أن يكونوا على قدر التحدي، ويثبتوا أنهم واعون بكل المشكلات والتحديات التي تحيط بمصر، وتريد أن تضرب استقرارها.



جاء ذلك في تصريح لشيخ الأزهر، عقب الإدلاء بصوته اليوم الاثنين، في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمنطقة مصر الجديدة.



وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الشعب المصري على قدر المسئولية، ويعمل دائمًا على نهضة وتقدم وطنه، ويضرب المثل على الوطنية.

