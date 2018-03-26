بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد اللجان الانتخابية

تفقّد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عددًا من اللجان بمركزي الخارجة وباريس؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بالانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الإثنين، وتستمر حتى الأربعاء من مارس الحالي.



وفي لجنة قرية بولاق جنوب مركز الخارجة، حرص المحافظ على الالتقاء بأعضاء حملة شارك، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.



وأكد المحافظ ضرورة التواجد على مدار اليوم، ومساعدة المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى توفير كافة احتياجاتهم من وجبات ومياه وخلافه.



وأوضح أن المرأة الواحاتية صاحبة وطنية عالية جدًّا، ولديها وعي سياسي، وحريصة كل الحرص على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وهذا ليس بجديد عليها في أن تشارك بفاعلية وتصطحب أبنائها للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.