القاهرة : الإثنين 26 مارس 2018
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الإثنين 26/مارس/2018 - 01:52 م

بالصور.. تزايد إقبال الناخبين على التصويت في لجان كرداسة

بالصور.. تزايد إقبال
جمال عاشور
dostor.org/2103871

تزايد الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية في لجان مركز كرداسة بالجيزة، وسط تأمين مكثف من قوات الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة.

وتفوقت السيدات علي الرجال في الأقبال خلال الساعات الأولى من أول أيام التصويت والتي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

بالصور.. تزايد إقبال الناخبين على التصويت في لجان كرداسة
بالصور.. تزايد إقبال الناخبين على التصويت في لجان كرداسة
بالصور.. تزايد إقبال الناخبين على التصويت في لجان كرداسة
بالصور.. تزايد إقبال الناخبين على التصويت في لجان كرداسة
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