بالصور.. تزايد إقبال الناخبين على التصويت في لجان كرداسة

تزايد الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية في لجان مركز كرداسة بالجيزة، وسط تأمين مكثف من قوات الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة.



وتفوقت السيدات علي الرجال في الأقبال خلال الساعات الأولى من أول أيام التصويت والتي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.



وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.