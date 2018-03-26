القاهرة : الإثنين 26 مارس 2018
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الإثنين 26/مارس/2018 - 01:51 م

بالصور.. احتشاد عمال العاصمة الإدارية الجديدة للإدلاء بأصواتهم

بالصور.. احتشاد عمال
مارسيل نظمي
dostor.org/2103866

احتشد عمال العاصمة الإدارية الجديدة للإدلاء بصوتهم الانتخابي في المقر الانتخابي، الذي بني خصيصًا وسط العاصمة الإدارية الجديدة، وقد تم تزيين الموقع بأعلام مصر، وتم توفير سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

كما تم نصب الخيام أمام المقر لاستقبال الناخبين من العمال بعيدًا عن أشعة الشمس، وقام المسئولون عن المقر الانتخابي بتوفير المياه للناخبين وتهيئة الطرق المؤدية للمقر، وتوفير كل سبل الراحة والدعم للناخبين.

فيما شاركت الشركات الخاصة بوسائل النقل بدفع أتوبيسات لنقل الناخبين من مقرات ومواقع العمل للمقر الانتخابى مجانًا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، فضلا عن الإعداد لتجهيز الوجبات الخفيفة لأكثر من حوالى 200 ألف عامل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بالصور.. احتشاد عمال العاصمة الإدارية الجديدة للإدلاء بأصواتهم
بالصور.. احتشاد عمال العاصمة الإدارية الجديدة للإدلاء بأصواتهم
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