شاهد| رانيا يوسف تلتقط الصور التذكارية بعد الإدلاء بصوتها في "الزمالك"

أدلت الفنانة رانيا يوسف، بصوتها الانتخابي، بلجنة كلية فنون جميلة، بحي الزمالك، وسط حضور مكثف للناخبين وانتشار قوات الأمن، حيث حرصت الفنانة على التقاط عدد من الصور التذكارية.



وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.