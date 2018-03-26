القائم بأعمال السفارة الأمريكية يزور لجنة بالسيدة زينب

زار القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبرجر، منذ قليل، لجنة انتخابية في السيدة زينب.



وقال "توماس"، خلال زيارته «نحن كأمريكيين، متأثرون جدًا بحماس الناخبين المصريين ووطنيتهم».



وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام.



ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.



ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، كما يشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفًا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.