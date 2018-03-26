القائم بالأعمال الأمريكى خلال زيارة لجان السيدة زينب: متأثرون بحماسة الناخبين ووطنيتهم

قال القائم بالأعمال الأمريكى بالقاهرة، توماس جولدبيرجر، إننا كأمريكيين متأثرون للغاية بحماسة الناخبين المصريين ووطنيتهم.



جاء ذلك عقب قيام القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، اليوم الإثنين، بزيارة إحدى اللجان الانتخابية بمنطقة السيدة زينب، وذلك فى اليوم الأول للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.



وحرص القائم بالأعمال، خلال الزيارة، على التقاط صورة فوتوغرافية مع أحد المواطنين المصريين بعد الإدلاء بصوته مظهرا إصبعه المغموس فى الحبر الفسفورى وحاملا علم مصر.

