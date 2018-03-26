الداخلية توجه مأموريات أمنية لنقل كبار السن إلى اللجان الانتخابية

أفاد مصدر أمنى بأن مأموريات أمنية تابعة لقطاع حقوق الإنسان، تقوم بعمليات نقل ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018.



وأضاف المصدر الأمنى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين للدلاء بأصواتهم، وخصص قطاع حقوق الإنسان أرقام (01126977222 – 01126977333 - 01126977444) وفاكس (0224060723 – 0224060725) للتواصل مع المواطنين ونقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ونقلهم الى مقار اللجان الانتخابية للإددلاء بأصواتهم.



وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بأنه فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، باتخاذ كافة السبل للتيسير على المواطنين خلال قيامهم بالمشاركة فى العملية الانتخابية... وبمناسبة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية خلال أيام 26، 27، 28 من مارس الجارى، وفى ضوء إطلاق أسماء شهداء الوطن على بعض المدارس والتى تستخدم مراكز انتخابية، الأمر الذى أدى إلى اختلاط الأمر على بعض الناخبين لعدم معرفتهم بمركزهم الانتخابى.



وخصصت الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية رقمي (24863447 – 26843200) وذلك لتلقى استفسارات الناخبين عن عناوين المراكز الانتخابية التابعين لها ومسمياتها الجديدة أو أية مشكلات تعوق إدلاءهم بأصواتهم على مدار الـ24 ساعة.. وذلك للتيسير على الناخبين وتذليل أية عقبات قد تواجههم.