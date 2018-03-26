رئيس هيئة البترول يتابع سير الانتخابات بالبحر الأحمر

تابع اليوم المھندس عابد عز الرجال، رئیس الھیئة العامة للبترول، سير العملية الانتخابية بغرفة عمليات مقر الشركة العامة للبترول برأس غارب بالبحر الأحمر.



وانتقل اليوم مئات العاملين بالشركة، من مواقع العمل بحقول الإنتاج بمنطقة رأس سدر، للتوجه إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتھم في الیوم الأول للانتخابات الرئاسیة.



وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.