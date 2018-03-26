«دعم مصر»: إقبال كثيف من أهالي شلاتين على لجنة السادات

شهدت لجنة السادات بشلاتين إقبالًا كثيفًا من الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حسبما افاد مرصد ائتلاف دعم مصر، لتغطية الانتخابات.



وتجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة والشرطة لضمان سير العملية الانتخابية، وبمتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام بموجب التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.



وبدأت اليوم انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

