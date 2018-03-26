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الإثنين 26/مارس/2018 - 01:44 م

رئيس مجلس الدولة يدلى بصوته بمدرسة ابن خلدون فى بنها

المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو العزم
أ ش أ
dostor.org/2103831

أدلى المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، وذلك بمقر لجنته الانتخابية داخل مدرسة ابن خلدون بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

وقال المستشار أحمد أبوالعزم، في تصريحات صحفية، إنه حرص على المشاركة في العملية الانتخابية، إعمالًا لحقه الدستوري والقانوني في الانتخاب والاختيار، باعتبار أن المشاركة تساهم في إرساء دعائم استقرار الوطن وترسيخ الديمقراطية كأساس لنظام الحكم.

ودعا رئيس مجلس الدولة، جموع المواطنين المصريين، من كافة أطياف المجتمع وشرائحه العمرية، إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية، تأكيدا لإرادتهم الحرة في الاختيار، وصناعة مستقبل مصر واستمرار جهود التنمية والبناء.

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