قائد مرور أجهزة القوات المسلحة يتفقد لجان كفرالشيخ

واصل اللواء أركان حرب تيمور موسى أبوالمجد، قائد مرور أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة بكفرالشيخ، تفقده اللجان الانتخابية بالمحافظة، بحضور العميد ياسر حماية، قائد المركز الإضافي بمحافظة كفرالشيخ، والمستشار سامح الطنوبى، المستشار العسكري.



وكان محافظ كفرالشيخ، رافق قائد مرور أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات.



جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ، تضم 578 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد اللجان العامة 14 لجنة، على مستوى المحافظة، تضم 525 مركزًا انتخابيًا، بينما يبلغ عدد الناخبين 2 مليون و124 ألف ناخب وناخبة.



وتبدأ اليوم انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.