فيديو.. مديرة مدرسة الشهيد أبو عميرة تحكي تفاصيل لقائها بالسيسي في اللجنة الانتخابية

روت مدير مدرسة الشهيد أبو عميرة، تفاصيل لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى حضوره المدرسة للإدلاء بصوته في الانتخابات صباح اليوم الاثنين.



وقالت المديرة، إنها دعت له قائلة: "ربنا ويقويك"



وأضافت: أن الرئيس السيسي شرفنا وسلم على كل الموجودين في اللجنة الانتخابية.



وبدأت اليوم انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.