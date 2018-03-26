رئيس فاقوس وأسقف العاشر من رمضان يدليان بصوتهما فى الانتخابات

أدلى منذ قليل، اللواء أيمن جبريل، رئيس مركز فاقوس بالشرقية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، التى بدأت صباح اليوم، برفقة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، وعدد من القيادات وسط حشد هائل من الأهالى بمدينة فاقوس، بمدرسة طلبة عويضة الإعدادية.



وتوافد المواطنون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر وتدار بنزاهة وشفافية كاملة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم وضع خطة لتأمين المنشآت العامة والهيئات ودور العبادة والبنوك والأماكن الحيوية، مؤكدًا أن الانتخابات تجرى وسط إجراءات أمنية مشددة لحماية الناخبين والصناديق.