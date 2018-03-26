محافظ أسيوط يتفقد عددًا من لجان الانتخابات

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن جميع اللجان الانتخابية تعمل بشكل جيد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وأن الأوضاع الأمنية مستقرة وآمنة بشكل كامل، مشددًا على إزالة أي معوقات تعكر صفو العملية الانتخابية، وتنفيذ كافة الترتيبات والاستعدادات التي تم الاتفاق عليها وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية بمدينة أسيوط خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، يرافقه خلالها عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بمدرسة إسماعيل القباني ومدرسة الوحدة العربية بمدينة أسيوط لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لسير العملية بسهولة ويسر، والتأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل الإدلاء بالأصوات، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة وتوفير الكراسي المتحركة لهم وأماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة، ومبردات مياه ومظلات وعمل تند ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.



وجدد المحافظ دعوته للمواطنين على الإدلاء بأصواتهم وحقهم الذي كفله الدستور والقانون، لكي يثبت المصريون للعالم أجمع وحدة قوة الشعب المصري وقدرته على صنع مستقبله وتقرير مصيره، لافتًا إلى وجود إقبال من المواطنين على اللجان الانتخابية في القرى والمراكز.



وأكد أن كافة مقار اللجان الانتخابية بكافة القرى والمراكز على مستوى المحافظة البالغ عددها 15 لجنة عامة بإجمالي 497 مقرًا انتخابيًا و599 لجنة فرعية، تواصل استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل مع رؤساء المراكز والمدن، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بها.