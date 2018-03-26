المواطنون يحتشدون أمام اللجان الانتخابية بحلوان

احتشد عشرات المواطنين أمام مقر اللجان الانتخابية بحلوان، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.



وساهم رجال الجيش والشرطة والشرطة النسائية الموجودون بمحيط مقر اللجان فى مساعدة كبار السن أثناء إدلائهم بأصواتهم.



وتجري الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام، في جميع المحافظات، بدءًا من اليوم الاثنين 26 مارس، وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، 59 مليونًا، و78 ألفًا، و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.