القاهرة : الإثنين 26 مارس 2018
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الإثنين 26/مارس/2018 - 01:38 م

شرطة الاحتلال تحقق مع نتنياهو وزوجته وابنه

نتنياهو وزوجته
نتنياهو وزوجته
وكالات
dostor.org/2103817

بدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته، بشبهة الفساد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الملف 4000».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عقيلة رئيس الوزراء «سارة» ستخضع للتحقيق في وحدة «لاهاف الشرطية 433» في مدينة اللد في هذه القضية، كما يتوقع التحقيق مع ابنهما يائير، ومع عدد آخر من المشتبه بهم في هذا الملف.

وتتهم الشرطة الإسرائيلية، نتنياهو، وأفراد عائلته، بتقديم تسهيلات لمالك شركة «بيزك» درّت عليه (على المالك) أرباحا وصلت إلى نحو مليار شيكل، في مقابل تجنيد الموقع الإخباري «والا» لصالح عائلة نتنياهو.

وبالإضافة إلى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الملف 4000»، يواجه نتنياهو قضيتين تحملان الرقمين «1000» و«2000»، حيث أوصت الشرطة بتقديم لوائح اتهام ومحاكمة نتنياهو فيهما بتهم الفساد وخيانة الأمانة.

يشار إلى أن جولة التحقيق الجديدة هي التاسعة التي تجريها وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الحكومة نتنياهو منذ انطلاق التحقيقات ضده.

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