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الإثنين 26/مارس/2018 - 01:37 م

نشاط فى حركة السفن والشاحنات بميناء الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2103814

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا اليوم الإثنين في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

يجرى تفريغ السفن «ستار أوف سي»، و«وادي اليرموك»، و«وادي الكرنك» المحملة بـ106 آلاف طن قمح قادمة من روسيا وأوكرانيا، والسفينة «فاليدي أندلسية» المحملة بـ30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا.

كما يجرى تفريغ السفينة «دلال كي» المحملة بـ1200 رأس ماشية قادمة من أوروجواي، ويجرى تفريغ السفينة «ساراسينا» المحملة بـ18 ألف طن زيت عباد شمس قادمة من روسيا، والسفن «ديسكفري»، «سي بريدل» المحملتين بـ55 آلاف طن ذرة قادمة من أمريكا وأوكرانيا.

وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 122 سفينة وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 12 سفينة وتراكى على الأرصفة 35 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخرجت 60 شاحنة قمح محملة بـ1800 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء إلى ثمانمائة وثلاثة وسبعين ألف طن منها 394 ألف طن قمح.

ومن ناحية أخرى، وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل دخول وخروج هذه الشاحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

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