«سعفان»: العامل المصرى لا يحتاج لمن يقول له شارك بالانتخابات

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العامل المصري لا يحتاج لمن يقول له انزل وشارك بالانتخابات، بل هو على دراية كاملة بدوره، وبأهمية مشاركته.



وأشار سعفان، في تصريح لـ«الدستور»، إلى أن غرفة العمليات التي شكلتها الوزارة لمتابعة انتخابات الرئاسة على مستوى الـ27 محافظة لم تتلق أي شكاوي أو بلاغات حتى الآن.



وبدأت اليوم انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



