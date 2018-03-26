مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان الانتخابية ويُطمئن الناخبين

تفقد اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الإجراءات الأمنية باللجان الانتخابية للتأكد من تمركز كافة الخدمات في الأماكن المحددة لها.



والتقي مدير الأمن بعدد من الناخبين وطمأنهم على تشديد الإجراءات الأمنية والحرص علي سلامتهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.



وتتابع غرفة إدارة الأزمات، بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التطورات اللحظية بالشارع الجيزاوي، ومتابعة الحالة الأمنية بصورة مستمرة طوال أيام الانتخابات الثلاثة.



وتتصل الغرفة بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، وشرطة النجدة بالقطاع، والإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وشرطة مكافحة العنف ضد المرأة ووحدات الانتشار السريع وغرفة عمليات محافظة الجيزة، لتحقيق متابعة لحظية بالحالة الأمنية وإصدار تقرير أمني على مدار الساعة لغرفة إدارة الأزمات المنعقدة بوزارة الداخلية.



وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.