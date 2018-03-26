محافظ دمياط يدلى بصوته على أنغام المزمار البلدى

على أنغام المزمار البلدى، وأغنية «قالو إيه».. توجّه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، إلى لجنة المغتربين بمدرسة الفنية الزخرفية بنات، للإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية، برفقته عدد من التنفيذيين ورؤساء الأحزاب السياسية.



وتجمع عدد كبير من الناخبين أمام اللجنة، وقاموا بالغناء وترديد أغنية «قالو إيه» ورقصو على المزمار البلدى.



وقام كل من اللواء سامى حمودة، السكرتير العام بالمحافظة، والسيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالإدلاء بصوتيهما في ذات اللجنة.



وبدأ اليوم تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.