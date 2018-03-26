بالصور.. مينا عطا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

حرص المطرب مينا عطا، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في أول يوم لها، وطالب جمهوره بالنزول لضرورة المشاركة بأصواتهم.



وظهر «مينا» من خلال صور له وهو داخل لجنته الانتخابية برفقة رجال الأمن، وعمال اللجنة أيضًا، الذين حرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية على طريقة السيلفي معه.



يذكر أنه بدأ، اليوم، تصويت المصريين فى انتخابات الرئاسة، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

