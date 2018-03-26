«دعم مصر»: إقبال متزايد على التصويت بلجنة كفر عرب بالغربية

أشار مرصد ائتلاف دعم مصر، إلى أن لجنة كفر عرب بالغربية، شهدت إقبالًا متزايدًا من الناخبين، مع فتح باب التصويت صباح اليوم الإثنين، وبدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.



وتجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة والشرطة لضمان سير العملية الانتخابية.



يذكر أنه بدأ اليوم، تصويت المصريين في انتخابات الرئاسة، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



فتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم

