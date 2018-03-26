اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات فى البحيرة

يدلي 3 ملايين و711 ألف و694 ناخب وناخبة بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية أمام 885 لجنة، موزعة على 716 مركز انتخابي.



وأعلنت المهندسة نادية عبده سلطان محافظ البحيرة، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة العميد محمد شرف المستشار العسكري، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وممثلي مديرية الأمن، والنجدة، والحماية المدنية، ومديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وشركتي الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والإدارات المعنية، هذا بالإضافة لتشكيل غرف عمليات مماثلة في كل مركز من مراكز المحافظة، برئاسة رئيس المركز، على أن تعمل تلك الغرف طوال الـ24 ساعة حتى الانتهاء من عمليات انتخابات الرئاسة.



وأكدت محافظ البحيرة الانتهاء من تجهيز لجان الانتخابات، وتلقي كافة البلاغات والإخطارات والمعلومات وتقديم المساعدة والمشاورة للجهة المختصة بعملية الانتخابات ومتابعة الأحداث الغير عادية أولا بأول، لضمان توفير الهدوء والأمن والسلامة للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.