القاهرة : الإثنين 26 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات فى البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
01:37 ص

ننشر لجان الوزراء فى انتخابات الرئاسة اليوم
07:55 م

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض
07:24 م

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
05:23 ص

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟
01:14 ص

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين
12:51 ص

حقيقة استقالة حاتم زكريا من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين
12:24 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى
12:04 ص

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا
الثقافة
الإثنين 26/مارس/2018 - 04:27 ص

«سيمفونية الموتى».. النسخة الإيرانية من «الصخب والعنف»

«سيمفونية الموتى»..
نضال ممدوح
dostor.org/2102678

صدرت مؤخراً، عن منشورات المتوسط – إيطاليا، رواية «سيمفونية الموتى» للروائي الإيراني عباس معروف وبترجمة المغربي أحمد موسى.

ويعتبر النقاد، هذه الرواية، واحدة من أفضل 10 روايات في تاريخ الرواية الإيرانية، بل صنفت على أنها النسخة الإيرانية لرواية «الصخب والعنف» لفوكنر. فسيمفونية الموتى هي التوثيق العميق لمعاناة المثقف الإيراني في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد، تمتد من قبل الحرب العالمية الثانية الى الأعوام التي تلتها.

في الوقت الذي كان «آيدين» (شاعر شاب يصطدم بهيمنة الأب التقليدي الذي يحاول أن يفرض عليه نمط حياة متقاطع تماماً مع تطلعات الشاعر) يخطط فيه لاستثمار المال، الذي ادخره على مدار العامين الأخيرين، في السفر لطهران لاستكمال تحصيله الدراسي، يصدم بما قرأه في الصحيفة: خبر موت شقيقته «آيدا» متأثرة بالجروح البليغة التي أصابتها إثر انتحارها حرقا.

بعد عام من الحادثة يموت الأب إثر نوبة قلبية، لكنه يوصي أن توزع جميع ثروته مناصفة بين آيدين وشقيقه أورهان، وهو ما سيجعل الصراع بين الشقيقين يبلغ ذروته، فمن أجل أن يستولي أورهان على الثروة يدس السم في طعام آيدين ويصيبه جراء ذلك بالجنون.

ولكن هل حقاً أن لآيدين بنت اسمها إلميرا تبلغ من العمر خمس عشرة سنة؟. وهل بذلك يكون نسل أورخاني قد امتدّ إلى فتاة بعيدة وغريبة وشقراء تدعى إلميرا، في حين أن أورهان نفسه عقيم، لا يريد ولا يقبل بأن ينتقل ميراث الأب إلى فتاة لا يُعرف من أين جاءت.

جاءت الرواية في 384 صفحة من القطع الوسط٬ ومنها نقرأ: كانت الأمّ قلقة، وبعد أن فاحت رائحة طعام محترق في المنزل، ضربت على ركبَتَيْها: «يا لتعاستي!». هرولتْ إلى المطبخ، وتبعها الأب حاملاً بيده القنديل. وقف على عتبة الباب وقال: «هذه نتيجة أفعالنا. ماذا فعلنا نحن؟» لمحتُ يَدَيْه ترتعشان والدمع قد غطّى كامل وجهه. استلمتْ منه القنديل. واندفع قائلاً: «نحن الآن نعيش في مكان وتحت أقدامنا بالضبط مخزن من الكُتُب الضّالّة المُضِلَّة. لم يترك ولدنا كتابَ كُفر إلا وخزَّنه في هذا القبو. صار شاعراً أيضاً. لم يبقَ إلاّ أن يعزف على آلة، ويغدو عاشقاً مطرباً. لكني لن أسكت على هذا». شمّر عن ساعدَيْه، وقال وهو بتلك الحالة: «يجب أن نُصلّي صلاة الكسوف».

عدنا إلى الغرفة، وأدّينا صلاة الكسوف.
عباس معروفي: ولد سنة 1957م. درس وتخرج من كلية الفنون الجميلة بطهران وتخصص في الفنون الدرامية. درّس الأدب في المدارس الثانوية بطهران لمدة 11 سنة. وشرع في أنشطته الأدبية تحت إشراف الشاعر المعاصر هوشنج جلشيري. ويعمل في الوقت الراهن كاتباً وناشراً ويقيم في ألمانيا.

أول أثر نشره عباس معروفي مجموعته القصصية «مقابل الشمس» وكان ذلك سنة 1980م. وبصدور رائعته «سيمفونية الموتى» سيخلّد اسمه ضمن الرواد. في العام 2001 فاز بجائزة «مؤسسة المنشورات الفلسفية الأدبية سور كامب»، وفي العام 2002 حصل على جائزة «المؤسسة الأدبية آرنولد تسوايك».

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ أقل من شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

منذ أقل من شهرين

وزيرة الثقافة: قوافل التنوير المسرحية تخرج إلى الصعيد وتطوف الجامعات

الآن

«الزراعة»: انطلاق موسم حصاد القمح الشهر المقبل

لهذا السبب.. تأجيل إجراء عملية جراحية للفنان محمد منير

استشهاد «مصرى» بالرياض إثر سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على منطقة سكنية

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 2.250 مليار جنيه

الأكثر قراءة

عاجل.. «أون سبورت»: إجراءات رادعة في واقعة الفيديو المسرب

شاهد.. محمد صلاح ضحية لـ«رامز تحت الجليد» في رمضان

بالصور.. دينا الشربينى فى أحضان عمرو دياب من جديد

نص خطاب النائب العام للبرلمان لطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

ألبومات الصور

أبطال «بيت ست» يحتفلون بانتهاء التصوير (صور)

لقطات من فترة قيادة السيسي للبلاد في 4 سنوات

القضاة يتسلمون مظاريف انتخابات رئاسة الجمهورية 2018

الليلة.. تغطية خاصة لافتتاح المرحلة الأولى من «The Canyon» في «90 دقيقة»

نجم الساعة

كمال درويش: هواة يديرون الكرة المصرية بـ«الفهلوة والفلوس»

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. «أون سبورت»: إجراءات رادعة في واقعة الفيديو المسرب

شاهد.. محمد صلاح ضحية لـ«رامز تحت الجليد» في رمضان

بالصور.. دينا الشربينى فى أحضان عمرو دياب من جديد

نص خطاب النائب العام للبرلمان لطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

كشكول

جائزة لأفضل ادارة تعليمية ومدرسة تتعاون مع اللجان المشرفة علي الأنتخابات الرئاسية في قنا

أول مسابقة دولية لتصميم الوحدات السكنية عديمة استهلاك الطاقة في مصر بهندسة عين شمس

معلموا سمالوط يطالبون بتصحيح اختبارات الصف السادس الابتدائي بمدارسهم

جامعة حلوان : توفير 69 معمل لاستقبال التعليم الإلكتروني

فتتاح ملتقي توظيف الألسن لعام 2018 بجامعة عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الجزائر تعلن تحقيق 33 اكتشافا بتروليا في 2017

مقتل 5 من عناصر حشد الحويجة في هجوم جنوب غربي كركوك بالعراق

حكومة الوفاق الليبية: نقف على مسافة واحدة بأزمة الجنوب

ads
منوعات

فيديوجراف.. «إجراءات ضد محللي أون سبورت.. وصلاح ضحية في رمضان» أبرز أخبار اليوم

«الدعوة عامة».. تذكرة عيد ميلاد الملكة إليزابيث بـ32 دولارًا

الأردن يدخل «جينيس» بأكبر لوحة فسيفسائية عن «ساعة الأرض»

ads
ولاد الكار

«حيدر»: مراسلة «التايمز» خالفت القانون المنظم لعمل المراسلين الأجانب

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك