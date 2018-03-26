صدور النسخة العربية من كتاب «الموصل وأقلياتها»

صدر حديثاً عن دار الرافدين للنشر والطباعة٬ كتاب "الموصل وأقلياتها" من تأليف هاري تشارلز لوقا٬ ونقله للعربية منذر كاظم حسين.



ومن المقدمة يقول لوقا: «هنا في الموصل تجد مجموعة كبيرة من المسيحيين التي تعيش بين الأقليات العربية والكردية وهم النسطوريون أو الأشوريين واليعقوبيون مع فروعها البابلية المتشابهة مثل الكلدانيين والكاثوليك السورية، وبعض الأرمن على الرغم من أن بدايات أوطان الأرمن تمتد إلى أبعد من ذلك الشمال حول بحيرة فان وقبلها،وتجد الارامية واليهود وبعض اليزيدية ،وبعضا من أسر الصائبة المندائيين».



وتابع: «تشبه الموصل السياسيين حيث تثير في نفوس أولئك الذين يعرفونها إما محبة كبيرة تجاهها أو النقيض الكبير من ذلك، بنيت منازل الموصل حول فناء مزدوج الطوابق نفذت على شكل الأقواس التي توحي بفترة النهضة الإيطالية على أعمدة المرمر وألواح من المرمر التي نحتت بشكل أنيق٬ تنتشر في أماكن أخرى حول مدينة الموصل القباب والمآذن المغطاة بالتأكيد الفيروزي الممزوج بشكل رائع».



