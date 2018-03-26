جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة متحللة بكرداسة

أمرت نيابة كرداسة بتكثيف تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة سيدة ملفوفة داخل بطانية ومتحللة داخل شقتها بكرداسة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



كانت البداية بتلقى اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بكرداسة، وانتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين من الفحص أن جيران المجني عليها اشتموا رائحة كريهة تنبعث من الشقة فتم إبلاغ الشرطة.



وأضافت التحريات الأولية التي أجريت برئاسة العميد حسام أنور، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، أن السيدة متزوجة وتبلغ من العمر 42 عامًا وجثتها ملفوفة داخل بطانية ومر على وفاتها أكثر من 5 أيام ما أدى إلى تحللها، ونظرًا لتعفن الجثة لم يتبين إصاباتها التي أدت لمقتلها.



فيما أمر اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث؛ لكشف ملابسات الجريمة وبيان هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.