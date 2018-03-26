صدور رواية «الأمير الأحمر» عن دار مدبولى للنشر

بالتزامن مع معرض الإسكندرية للكتاب٬ صدرت حديثا عن دار مدبولي للنشر والتوزيع٬ رواية «الأمير الأحمر» للكاتب أحمد الجيلاني، ومن أجوائها نقرأ:



وما إن أنهى علي حسن سلامة حديثه حتى أطلق الرصاص عليهم ليُسقطهم واحدًا تلو الآخر، بينما وقفت جولدا مائير تشاهدهم، حيث كانت هي الأخيرة بينهم، لتستيقظ بعدها من الحلم - أو إن صح القول الكابوس - وهي تنهج، وتتحسس رقبتها لتتأكد من أنها ما زالت تنبض بالحياة. وتطلب في الصباح إجراء مقابلة عاجلة بزيفي زامير، وتسأله قائلة: ما هي آخر التطورات في عملية صيد الأمير الأحمر؟

زيفي زامير: ما زلنا نحاول، ولكنه مثل الشبح يتحرك بدون أثر.



عندها لم تستطع «مائير» أن تتمالك أعصابها أكثر من ذلك، إذ صرخت في وجهه قائلة: لا أريد أيَّ أعذار. هل عجز جهازك بأكمله عن ملاحقته واصطياده؟ اقتلوا هذا الوحش. أسكِتوه إلى الأبد. إن جسدي ليرتعد خوفًا كلما تذكرت هذا الكابوس المدعو سلامة، فلا يمكنني نسيان ما فعله أبوه فينا، وإنه قادم للثأر منا.