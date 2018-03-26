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الإثنين 26/مارس/2018 - 03:33 ص

حبس عاطل متهم بسرقة سيارة طبيبة فى مصر الجديدة

حبس عاطل متهم بسرقة
dostor.org/2102672

قررت نيابة مصر الجديدة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة سيارة طبيبة عقب استلام السيارة من السايس بقصد ركنها، كما أمرت النيابة بالتحرى عن النشاط الإجرامى.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من هند إ م 32 سنة، طبيبة، ومقيمة بمدينتى، بأنها حال وصولها إلى محل عملها بمستشفى دائرة القسم، سلّمت مفتاح السيارة خاصتها ، لـ قرنى ر ع 62 سنة، سايس بالمنطقة، وأثناء ذلك استعان الأخير بأحد الأشخاص مجهول لديه لركن السيارة إلا أنه غافله واستولى على السيارة وفر هاربا.

وأشارت إلى أنه وفى وقت لاحق ورد إليها اتصال هاتفى من هاتف «محدد» ساومها خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالى 40 ألف جنيه، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مستخدم الهاتف المحمول فتحى ع ع 48 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 26682 لسنة 2015م القناطر الخيرية - قليوبية «تبديد».

وعلى الفور تم التنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، واستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته السيارة المستولى عليها والهاتف المحمول المستخدم فى المساومة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيق.

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