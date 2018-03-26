إخماد حريق نشب بسيارة مواد بترولية فى محطة بنزين بالأقصر

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، من السيطرة علي حريق نشب في سيارة مواد بترولية حارقة فى محطة بنزين بمنطقة السواقى شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع مصابين.



تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى سيارة مواد بترولية خلال تفريغها حمولة داخل محطة بنزين بمنطقة السواقي شرق السكة الحديد، وانتقل على الفور لموقع الحريق فرقة، برفقة كل من العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر، وعدد من قيادات المديرية، على رأس قوة ضمت 10 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف.



وتبين من خلال السيطرة على النيران، أن شرارة لهب اندلعت داخل السيارة خلال تفريغ حمولتها داخل محطة البنزين، فاشتغلت فيها النيران والتهمت السيارة بالكامل، قبل هروب قائدها من الموت المحقق وتمت السيطرة علي النيران دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.