19 أبريل.. «الأعلى للثقافة» يُكرم المؤرخة نللى حنا

تقام في تمام الخامسة من مساء، الخميس٬ الموافق 19 أبريل المقبل٬ أمسية ثقافية لتكريم المؤرخة نللي حنا، أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، وذلك ضمن برنامج مصر تكرم رموزها٬ والذي تنظمه أمانة المؤتمرات٬ بالمجلس الأعلي للثقافة.



يشار إلي أن حنا٬ لها العديد من الكتابات التاريخية٬ من أبرزها: «بيوت القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر- دراسة اجتماعية معمارية، ثقافة الطبقة الوسطى في مصر، سيرة أبو طاقية٬ حرفيون مستثمرون.. بواكير تطور الرأسمالية في مصر».