انتشار مكثف للقوات القتالية بالشوارع قبل ساعات من الانتخابات

شدد مديرو الأمن، على القوات باتخاذ أقصى التدابير الأمنية لتأمين العرس الديمقراطي والتعامل بكل حسم مع الخارجين على القانون، أو محاولة المساس بسير العملية الانتخابية.



وتجوب الشوارع مجموعات قتالية وقوات التدخل السريع، قبل بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية وسط انتظام القوات المكلفة بتأمين اللجان والمقار الانتخابية.



كان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، كلف بتكثيف الدوريات الأمنية، تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة عن القانون.



وترتكز الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات: استلام مقار اللجان الانتخابية، وفحصها من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وتمشيط محيطها بشكل دوري حتى بدء عمليات الاقتراع.



كما ترتكز على تأمين نقل الصناديق الانتخابية، وأوراق الاقتراع، ونشر القوات وتمركزها في الأماكن المحددة لها، والدفع بالمدرعات ورجال العمليات الخاصة، وتأمين القضاة والناخبين، ونشر قوات قتالية بمحيط 5 لجان مهمتهم المرور الدائم لحين انتهاء عمليات الفرز وتجميع النتائج، تحسبا لأي حالة طارئة والتدخل السريع.