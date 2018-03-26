اليوم.. عمومية «القاهرة الوطنية للاستثمار» تقر تعديلات مجلس الإدارة

تعقد شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، اليوم الإثنين، جمعيتها العامة العادية للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي، والنظر فى نشاط الشركة عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2017، فضلاً عن تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المجمعة في نهاية العام الماضي.



كما تتضمن بنود اجتماع الجمعية العمومية للشركة، إقرار التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة، وتحديد بدلات أعضاء المجلس عن العام المالي الجاري المنتهي في ديسمبر 2018.



كما ستناقش الجمعية، تعيين مراقب حسابات للشركة، مع تحديد أتعابه عن العام المالي الجاري، فضلاً عن إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.



وكانت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، خلال 2017، أظهرت ارتفاعا في الأرباح بنسبة 71.2% على أساس سنوي.



وقالت القاهرة الوطنية، إنها لم تتمكن من توزيع أرباح في الأجل القصير على مساهمي الشركة، نتيجة لتكبدها خسائر متراكمة من السنوات السابقة، حيث بلغت بنهاية ديسمبر 2016، نحو 15.3 مليون جنيه.