اليوم.. عمومية «فيركيم للأسمدة» تناقش نتائج الأعمال السنوية

تعقد شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، اليوم الإثنين، جمعيتها العامة العادية للنظر في القوائم المالية السنوية، وتقرير مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي.



وكشفت قائمة توزيعات الأرباح، عدم وجود مقترح بتوزيع أرباح على المساهمين.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 8.7 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.47 مليون جنيه في 2016.



وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 100.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 89.24 مليون جنيه في 2016.