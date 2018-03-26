اليوم.. إدراج أسهم زيادة رأسمال البنك المصرى الخليجى

تبدأ إدارة البورصة فى إدراج أسهم زيادة رأس المال المصدر للبنك المصري الخليجي من 316.3 مليون دولار أمريكى إلى 342.8 مليون دولار أمريكي.



وفي أكتوبر الماضي، قال البنك إنه تمت تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأس المال بنسبة 80.02% من إجمالي عدد الأسهم المعروضة بالمرحلة البالغة 6.1 مليون سهم.



وفي سبتمبر الماضي، قال البنك إنه تمت تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال إلى 344.02 مليون دولار بنسبة 77.99%.



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، في 8 مارس الجاري، على نشر الإفصاح الخاص بالبنك بزيادة رأس المال المصدر من 342.80 مليون دولار أمريكي إلى 365.36 مليون دولار.



يذكر أن مجلس إدارة البنك وافق في 6 مارس الجاري، على السير في إجراءات زيادة ثانية لرأس المال المصدر إلى 365.3 مليون دولار، عبر أسهم مجانية.



واقترح مجلس إدارة البنك المصري الخليجي توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 6.6 سهم لكل 100 سهم أصلي عن العام الماضي.



وكشف المؤشرات المالية المجمعة للبنك المصري الخليجي خلال 2017، ارتفاع أرباحه بنسبة 36% على أساس سنوي، نتيجة نمو إيرادات الفوائد.