القاهرة : الإثنين 26 مارس 2018
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الإثنين 26/مارس/2018 - 03:18 ص

عمليات تمشيط لخبراء المفرقعات للجان الانتخابية قبل ساعات من التصويت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2102663

يقوم خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى على مستوى الجمهورية، بكافة اللجان الانتخابية المنتشرة فى كل القطاعات، بعمليات فحص وتعقيم ومسح شامل بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات، للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

كما يقوم خبراء المفرقعات بالكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، للكشف عن أى مواد متفجرة، والبدء فى تنفيد خطط تأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها استعدادًا للانتخابات الرئاسية التى تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين وسط تمركز سيارات الإطفاء والمفرقعات لتأمين المقار الانتخابية.

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