اليوم.. بدء توزيع الأسهم المجانية لمساهمى «غاز مصر»

تبدأ شركة غاز مصر في توزيع الأسهم المجانية لحاملي سهم الشركة اعتبارا من جلسة، اليوم الإثنين، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.



يُشار إلى أن «غاز مصر» تقدمت للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر، والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه.



ووافقت الجمعية العامة العادية لغاز مصر في أغسطس 2017، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالقيمة المذكورة أعلاه، ممولة من رصيد الاحتياطي العام، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.



ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 120 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.



كانت المؤشرات المالية غير المدققة للشركة خلال 2017، ارتفاعا في أرباحها بنسبة 9.66% إلى 28.73 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 26.2 مليون جنيه في 2016، وذلك قبل احتساب الضرائب.