القاهرة : الإثنين 26 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات فى البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
01:37 ص

ننشر لجان الوزراء فى انتخابات الرئاسة اليوم
07:55 م

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض
07:24 م

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
05:23 ص

«عاصفة الحزم».. ماذا حققت قوات التحالف العربى فى اليمن؟
01:14 ص

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين
12:51 ص

حقيقة استقالة حاتم زكريا من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين
12:24 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى
12:04 ص

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا
اقتصاد
الإثنين 26/مارس/2018 - 03:05 ص

اليوم.. بدء توزيع الأسهم المجانية لمساهمى «غاز مصر»

اليوم.. بدء توزيع
اكرم عمران
dostor.org/2102662

تبدأ شركة غاز مصر في توزيع الأسهم المجانية لحاملي سهم الشركة اعتبارا من جلسة، اليوم الإثنين، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

يُشار إلى أن «غاز مصر» تقدمت للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر، والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية العامة العادية لغاز مصر في أغسطس 2017، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالقيمة المذكورة أعلاه، ممولة من رصيد الاحتياطي العام، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 120 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

كانت المؤشرات المالية غير المدققة للشركة خلال 2017، ارتفاعا في أرباحها بنسبة 9.66% إلى 28.73 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 26.2 مليون جنيه في 2016، وذلك قبل احتساب الضرائب.

موضوعات متعلقة

غدًا.. نهاية الحق فى التوزيع المجانى لحملة أسهم «راية»

اليوم.. نهاية الحق فى الأسهم المجانية لراية القابضة

اليوم.. نهاية الحق فى التوزيعات المجانية لحملة أسهم «غاز مصر»

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ اسبوع

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

منذ شهر

توقعات باستمرار التحركات العرضية لمؤشرات البورصة

الآن

«الزراعة»: انطلاق موسم حصاد القمح الشهر المقبل

لهذا السبب.. تأجيل إجراء عملية جراحية للفنان محمد منير

استشهاد «مصرى» بالرياض إثر سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على منطقة سكنية

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 2.250 مليار جنيه

الأكثر قراءة

عاجل.. «أون سبورت»: إجراءات رادعة في واقعة الفيديو المسرب

شاهد.. محمد صلاح ضحية لـ«رامز تحت الجليد» في رمضان

بالصور.. دينا الشربينى فى أحضان عمرو دياب من جديد

نص خطاب النائب العام للبرلمان لطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

ألبومات الصور

أبطال «بيت ست» يحتفلون بانتهاء التصوير (صور)

لقطات من فترة قيادة السيسي للبلاد في 4 سنوات

القضاة يتسلمون مظاريف انتخابات رئاسة الجمهورية 2018

الليلة.. تغطية خاصة لافتتاح المرحلة الأولى من «The Canyon» في «90 دقيقة»

نجم الساعة

كمال درويش: هواة يديرون الكرة المصرية بـ«الفهلوة والفلوس»

الأكثر قراءة

عاجل.. «أون سبورت»: إجراءات رادعة في واقعة الفيديو المسرب

شاهد.. محمد صلاح ضحية لـ«رامز تحت الجليد» في رمضان

بالصور.. دينا الشربينى فى أحضان عمرو دياب من جديد

نص خطاب النائب العام للبرلمان لطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

كشكول

جائزة لأفضل ادارة تعليمية ومدرسة تتعاون مع اللجان المشرفة علي الأنتخابات الرئاسية في قنا

أول مسابقة دولية لتصميم الوحدات السكنية عديمة استهلاك الطاقة في مصر بهندسة عين شمس

معلموا سمالوط يطالبون بتصحيح اختبارات الصف السادس الابتدائي بمدارسهم

جامعة حلوان : توفير 69 معمل لاستقبال التعليم الإلكتروني

فتتاح ملتقي توظيف الألسن لعام 2018 بجامعة عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

الجزائر تعلن تحقيق 33 اكتشافا بتروليا في 2017

مقتل 5 من عناصر حشد الحويجة في هجوم جنوب غربي كركوك بالعراق

حكومة الوفاق الليبية: نقف على مسافة واحدة بأزمة الجنوب

ads
منوعات

فيديوجراف.. «إجراءات ضد محللي أون سبورت.. وصلاح ضحية في رمضان» أبرز أخبار اليوم

«الدعوة عامة».. تذكرة عيد ميلاد الملكة إليزابيث بـ32 دولارًا

الأردن يدخل «جينيس» بأكبر لوحة فسيفسائية عن «ساعة الأرض»

ولاد الكار

«حيدر»: مراسلة «التايمز» خالفت القانون المنظم لعمل المراسلين الأجانب

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك