اليوم.. بدء تداول حق اكتتاب «المصرية لنظم التعليم الحديثة»

تبدأ إدارة البورصة في إدراج 16 مليون سهم منفصلاً عن السهم الأصلي لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، والناتج من زيادة رأسمال الشركة.



يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة على نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال من 16.008 مليون جنيه إلى 32.016 مليون جنيه.



وتبلغ الزيادة في رأس المال 16 مليون جنيه، موزعاً على 16 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، مضافاً إليها مصاريف إصدار قدرها 0.025 جنيه على أن يتم حذف بيانات قيد الحق من على قاعدة البيانات اعتبارًا من نهاية جلسة تداول يوم 19 أبريل المقبل، حيث يتم تداول الحق بدءا من جلسة اليوم وحتى موعد حذفه.



ويبلغ رأسمال نظم التعليم قبل الزيادة 16.008 مليون جنيه، موزعا على 16.008 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.



وفي 14 مارس الجاري، قالت البورصة المصرية، إن المصرية لنظم التعليم، تقدمت بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي بـ16 مليون حق، مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة.



ويُشار إلى أن 21 مارس 2018، كان نهاية الحق في الاكتتاب لزيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم.