قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قواعد وإجراءات إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات الرئاسية بطريقة صحيحة، حتى لا يصبح الصوت باطلًا.



وقالت الهيئة، إن الإدلاء بالصوت يكون أمام اللجنة الفرعية التي حددتها الهيئة، وللناخب الاستعلام عن لجنته من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسائل أخري تعلن عنها.



وأضافت أن التصويت يكون من خلال الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية، أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي ويكون تاريخه ساري.



وتابعت أنه يعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط، أو الذي يعطي أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو وقع على بطاقة التصويت، أو وضع أي إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت.