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الأحد 25/مارس/2018 - 10:19 م

ولي العهد السعودي يكشف برنامج بلاده النووي

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
مارسيل نظمي
dostor.org/2102534

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن بذله جهودًا لإقناع رجال الدين السعوديين بأن عقيدة الإسلام ليست بها كل هذه القيود التي تفرض على المواطنين.

وفي اجتماع عقده مع مجموعة من المحررين والمراسلين لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قال محمد بن سلمان إن مناقشات مضنية مع رجال الممكلة أسفرت عن إصلاحاته في مجال الحياة الاجتماعية، بما في ذلك تقديم حق قيادة السيارات للنساء السعوديات وتوسيع إمكانياتهن في المجتمع.

وقال بن سلمان: "أعتقد أن الإسلام معقول، وأن الإسلام بسيط، والناس يحاولون اختطافه"، لافتًا إلى أن المناقشات الطويلة مع رجال الدين كانت إيجابية، مؤكدًا أن "هذا هو سبب ارتفاع عدد حلفائنا في النخبة الدينية من يوم إلى يوم".

كما تناول حوار "واشنطن بوست" مع محمد بن سلمان قضية علاقاته مع صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، جاريد كوشنير.

واعتبر محمد بن سلمان أن هذا النوع من العلاقات لا يساعد أيا من الطرفين ولا يوجد في الحقيقة، ونفى للصحفيين ما نقلته سابقا تقارير إعلامية حول قوله إن "كوشنير في جيبه"، وكذلك بشأن إعطائه "الضوء الأخضر" لولي العهد السعودي، نيابة عن إدارة ترامب، لإطلاق حملة واسعة لمكافحة الفساد في المملكة واعتقال عشرات الأمراء ورجال الأعمال في السعودية، ما تم تنفيذه في نوفمبر الماضي.

وشدد ولي العهد السعودي على أن علاقاته مع كوشنير لم تخرج عن نطاق الاتصالات الطبيعية بين حكومتي دولتين، إلا أنه أضاف: "نعمل مع بعضنا بعضًا كصديقين وليس فقط كشريكين".

ولفت محمد بن سلمان إلى أن علاقاته جيدة مع نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بنس، ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض.

كما تطرق الحوار مع محمد بن سلمان إلى برنامج السعودية النووي، وقال الأمير إن مهمته الأساسية ضمن هذا المجال تكمن في تخصيب واستخدام اليورانيوم الموجود داخل بلاده للاستفادة منه في مفاعل الطاقة دون شراء هذه المادة من الخارج.

واعتبر ولي العهد أن عدم استخدام السعودية احتياطياتها من اليورانيوم، التي تبلغ 5 بالمئة من المخزون العالمي لهذه المادة، سيكون بمثابة عدم استغلالها للنفط الموجود في المملكة.

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