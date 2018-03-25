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الأحد 25/مارس/2018 - 10:13 م

منظمة حقوقية: الحوثيون تجاوزوا الأعراف في الاعتداء على نساء اليمن

المحامي محمد ناجي
المحامي محمد ناجي علاو
متابعات
dostor.org/2102532

أكد رئيس منظمة هود للحقوق والحريات في اليمن، المحامي محمد ناجي علاو، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تجاوزت كل الحدود والأعراف الاجتماعية والقبلية والقانونية في الاعتداء على النساء وضربهن وقتلهن خاصة الاعتداء على أمهات المختطفين.

وقال علاو، إن المادة 48 من الدستور اليمني تنص على أن يُعرض المختطف على القضاء خلال 48 ساعة، وأن يُعلم أهله بمكانه، وأن يُعلم بالتهمة الموجهة إليه، وأن تصان كرامته في مكان الاحتجاز، وأن يُسمح لأهله بزيارته، وأن يكون له محام، وكل منظومة الحقوق الموجودة في الدستور والقانون اليمني يفترض أن تلتزم بها.

واستهجن المحامي علاو باستخفاف الميليشيا الانقلابية الإيرانية بكرامة الإنسان اليمني عبر إهانته بالاختطاف والتعذيب، مؤكدا أن الميليشيا الانقلابية ستدفع ثمن جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب اليمني.

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