أمير قطر يصل موسكو لإجراء محادثات مع «بوتين»

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.



وهبطت طائرة آل ثاني في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو، وكان في استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى قطر، نور محمد خولوف، وعدد من كبار المسئولين الروس، وكذلك فهد بن محمد العطية، سفير قطر لدى روسيا.