«الصوت والضوء» تستجيب لـ«الدستور» وتضيء الأهرامات بعلم مصر خلال انتخابات الرئاسة

قال سامح سعد، رئيس شركة مصر للصوت والضوء، إحدى شركات القابضة للسياحة، إن وزارة الآثار وافقت على مقترح «الدستور» لشركة مصر للصوت والضوء بإنارة الأهرامات بألوان علم مصر خلال أيام الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا.



وأضاف سعد في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشركة القابضة للسياحة تساهم في تحمل النفقات الخاصة بالإنارة لنجاح المقترح.



وكانت «الدستور» اقترحت على سامح سعد، رئيس شركة مصر للصوت والضوء، إنارة الأهرامات بعلم مصر خلال أيام الانتخابات الرئاسية، لإيصال رسالة للعالم من الأهرامات بأهمية الحدث التاريخي الذى تشهده مصر، وتأييد الدولة المصرية في الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.